ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии 11 членов подпольной ячейки ИГ

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11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Карачаево-Черкессии, сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России – членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети интернет", – отметили в ЦОС ФСБ.

В их отношении возбуждено дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористического сообщества") и части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма").

Как добавили в ведомстве, 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, боеприпасы и средства связи с материалами, изобличающими их противоправную деятельность, были обнаружены у задержанных во время обысков.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Хабаровскому краю задержала иностранного гражданина за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Уточняется, что 20-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран задержали в Хабаровске в июне. По данным УФСБ, он занимался финансированием вооруженных формирований запрещенной в России террористической организации.

