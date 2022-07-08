Трое жителей Крыма получили от 13 до 19 лет колонии за участие в "Хизб ут-Тахрир"

12:36
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Суд в Ростове-на-Дону приговорил троих жителей Крыма к лишению свободы на сроки от 13 до 19 лет, признав их виновными в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката двоих осужденных Лилю Гемеджи.
Она отметила, что Южный окружной военный суд приговорил исследователя арабского языка Исмета Ибрагимова к 19 годам колонии строгого режима, 5 из которых он проведет в тюрьме. Он был признан виновным в организации террористической организации и подготовке к насильственному захвату власти.
Его однофамилец, повар Эрнест Ибрагимов и бизнесмен Олег Федоров получили по 13 лет колонии строгого режима, в том числе 3,5 года в тюрьме, за участие в деятельности террористической организации и подготовке к насильственному захвату власти. Все подсудимые отказались признать свою вину.
Гособвинение просило суд приговорить фигурантов к 20 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, а также к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно.
Гемеджи заявила, что адвокаты осужденных намерены обжаловать вынесенный приговор.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине. По данным ФСБ, члены ячейки вели целенаправленную работу по вербовке и распространению на территории РФ террористической идеологии среди местных мусульман и трудовых мигрантов.
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