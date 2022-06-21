Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, который готовил теракт во время несанкционированного антиправительственного митинга. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, мужчина готовил теракт с применением самостоятельно изготовленных взрывных устройств, а также огнестрельного оружия. При этом задержан он был еще в мае.

Как рассказали в ФСБ, мужчина располагал специальными техническими навыками для изготовления вооружения. Он дал признательные показания в связи с инцидентом и сейчас находится под стражей.

Накануне ФСБ России задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Мужчина готовил террористическую атаку в Забайкалье.