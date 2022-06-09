ФСБ выявила в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине

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Сотрудники ФСБ выявили в Ростове-на-Дону ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в городе Ростове-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году), состоящая из 13 граждан стран Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены ячейки вели целенаправленную работу по вербовке и распространению на территории РФ террористической идеологии среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

В жилищах у задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы, средства связи и другие предметы, которые они использовали при ведении террористической деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

