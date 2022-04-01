ФСБ задержала пособников террористической организации в 9 регионах России

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Сотрудники ФСБ задержали 10 пособников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" в девяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"На территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность 10 пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", в настоящее время действующей на территории Сирии", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные сформировали разветвленную межрегиональную сеть по указанию кураторов международной террористической организации. Отмечается, что они занимались сбором денежных средств, аккумулированием и переводом денежных средств на счета террористов.

"В дальнейшем полученные деньги под прикрытием благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирийской Арабской Республики", – добавили в ФСБ.

Ранее в 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.", созданной под контролем киевских спецслужб для совершения терактов, массовых убийств и экстремистских преступлений в РФ. У них изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензии, самодельное огнестрельное и холодное оружие.