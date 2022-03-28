ФСБ задержала гражданина РФ за ложное сообщение о взрыве в кафе Коломны

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Жителя Москвы задержали за ложное сообщение о подготовке взрыва в кафе в подмосковной Коломне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по столичному региону.

Согласно данным ФСБ, мужчина позвонил по номеру 112, а затем снял видео о работе сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место предположительного происшествия.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали в Уфе четверых подозреваемых в подготовке нападений на правоохранителей. Им в том числе вменяют пропаганду террористической идеологии в Сети.

В ходе обысков были изъяты гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература и радиостанции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

