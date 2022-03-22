ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества "Колумбайн"

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи подростка, который являлся администратором онлайн-сообщества запрещенного в России террористического движения "Колумбайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, <...> причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях", – говорится в сообщении.

Задержанный также причастен к распространению ложной информации о подготовке терактов в школах. По данным ФСБ, подросток получил права администратора группы от гражданина Украины, с которым он общался в Telegram.

2 февраля Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн", другое название – "Скулшутинг", террористическим. Этому предшествовало выявление сотрудниками ФСБ множества крупных колумбайновских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.