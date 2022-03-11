В России и Белоруссии задержали восьмерых распространителей сообщений о "минировании"

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в России и Белоруссии восьмерых участников интернет-сообщества, которое занималось рассылкой ложных сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.

Как отметили в ФСБ, спецоперация проводилась в сотрудничестве с КГБ Белоруссии. Всем задержанным от 13 до 21 года. Их подозревают в распространении с конца прошлого года сообщений с угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, а также зданий органов власти.

Ранее в ряде российских регионов по аналогичной причине задержали еще 14 человек. Против них возбудили уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Организатором интернет-сообщества, рассылавшего ложные сообщения, оказался гражданин Украины.

До этого Первый Восточный окружной военный суд приговорил подростка из Красноярского края к пяти годам колонии. Его обвинили в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, создании и хранении взрывчатых средств. Также на осужденного был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

