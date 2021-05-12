ФСБ подтвердила задержание в Крыму мужчины, угрожавшего взорвать школу

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ФСБ подтвердила задержание в Крыму жителя села Амурского Красногвардейского района, разместившего в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на школу, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина 1995 года рождения 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьского. Задержанный уже сознался в содеянном.

В конце марта сообщалось, что специалисты экстренных служб провели проверку терминалов столичного аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Отмечается, что эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не осуществлялась.