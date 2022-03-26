В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на правоохранителей

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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали в Уфе четверых подозреваемых в подготовке нападений на правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ на территории Республики Башкортостан пресечена деятельность террористического сообщества", – говорится в сообщении.

Также было установлено, что граждане вели пропаганду террористической идеологии в социальных сетях. В ходе обысков были изъяты гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература и радиостанции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

Ранее сотрудники ФСБ и СК РФ задержали в Красноярском крае сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Он разместил в мессенджере Telegram публичные призывы к совершению террористических актов, в частности, на объекте УФСИН.

