В Красноярском крае задержали сторонника ИГ, готовившего теракт на объекте УФСИН

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали в Красноярском крае сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Задержанным оказался 25-летний уроженец Норильска.

Как уточнили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он разместил в мессенджере Telegram публичные призывы к совершению террористических актов. В частности, задержанный планировал совершить подрыв на объекте УФСИН.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", – говорится в сообщении.

В феврале ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали атаку на одном объекте и в отношении сотрудников правоохранительных органов.

