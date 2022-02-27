ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков ИГ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает ТАСС.

Теракт планировался на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов. Спецслужбы задержали гражданин одной из среднеазиатских стран, готовившего теракт.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

