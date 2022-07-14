Собиравшие для сирийских боевиков деньги задержаны в 5 регионах РФ

09:51
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ задержала собиравших для боевиков деньги пособников сирийской террористической организации в нескольких российских регионах, сообщает ТАСС.
"Федеральной службой безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России – пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), в настоящее время действующей на территории Сирии", – отметили в ведомстве.
Задержанными была создана межрегиональная сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег на зарегистрированные на третьих лиц банковские карты и счета, а собранные средства под видом благотворительности направлялись на нужды сирийских боевиков.
В ФСБ добавили, что на местах жительства пособников были обнаружены средства связи, платежные инструменты, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности, добавили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что 11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Карачаево-Черкессии.
В их отношении возбуждено дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористического сообщества") и части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма").
ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: