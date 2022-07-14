Собиравшие для сирийских боевиков деньги задержаны в 5 регионах РФ

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ФСБ задержала собиравших для боевиков деньги пособников сирийской террористической организации в нескольких российских регионах, сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России – пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), в настоящее время действующей на территории Сирии", – отметили в ведомстве.

Задержанными была создана межрегиональная сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег на зарегистрированные на третьих лиц банковские карты и счета, а собранные средства под видом благотворительности направлялись на нужды сирийских боевиков.

В ФСБ добавили, что на местах жительства пособников были обнаружены средства связи, платежные инструменты, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности, добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что 11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Карачаево-Черкессии.

В их отношении возбуждено дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористического сообщества") и части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма").

