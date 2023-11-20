Два человека признались в сбыте наркотиков в Астрахани

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Двое из трех задержанных признались в сбыте наркотиков на территории Астраханской области, сообщает пресс-служба МВД России.

В региональное управление МВД поступила информация о госпитализации 20 жителей Астрахани с признаками отравления неизвестным веществом, указала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики", – объяснила она.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили трех человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Сотрудники полиции задержали их в Ставропольском крае и уже доставили в Астрахань, уточняет пресс-служба.

"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", – заключила официальный представитель МВД РФ.

Ранее местный Минздрав сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова в период с 17 по 20 ноября.

Состояние большинства улучшилось на фоне лечения. На данный момент два человека выписаны в удовлетворительном состоянии.

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