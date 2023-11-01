Угрожавшего сбросить свою дочь с 13-го этажа приговорили к 9,5 года строгого режима

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Москвича, угрожавшего сбросить свою дочь с 13-го этажа жилого дома, приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего Павла Котилевского, которого признали виновным по части 3, статьи 30, пункту "в" части 2, статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Приговор в законную силу не вступил.

12 сентября 2022 года мужчина находился в квартире на Городецкой улице в Новокосине в состоянии наркотического опьянения. В тот день он взял в руки свою малолетнюю дочь 2021 года рождения и проследовал на балкон, где перевесил ее через перила, угрожая сбросить ее вниз.

"Довести свой умысел до конца Котилевский не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы", – отметили в прокуратуре.

Свою вину мужчина не признал, хотя после инцидента в 2022 году сказал, что в момент преступления был под действием наркотиков. Соседи рассказали, что не раз замечали его в неадекватном состоянии.

Прибывшие на место полицейские пробрались в квартиру злоумышленника через соседнее окно, так как дверь была закрыта.

В прокуратуре рассказали, что в семье воспитывается еще один мальчик. При этом, уточнили в ведомстве, мать детей до этого состояла на профилактическом учете.

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, угрожавшего скинуть с 13-го этажа ребенка