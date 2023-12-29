Полтонны наркотика на 800 миллионов рублей изъяли псковские таможенники

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

"Наркотики двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто на сербских номерах следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни", – уточнили в пресс-службе ФТС.

Подчеркивается, что две машины были задержаны на границе с разницей в 4 дня. В топливном баке первого транспорта таможенники обнаружили 186 килограммов наркотиков, а из бензобака второй – еще 292 килограмма.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов уже возбуждены уголовные дела, подчеркивается в пресс-службе ФТС.

До этого представители ГИБДД обнаружили более 30 свертков с неизвестным белым порошком в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина. Инцидент произошел на востоке Москвы, на 16-й Парковой улице.

Автомобильные инспекторы остановили автомобиль Toyota Camry, на водительском кресле которого находился 46-летний хоккеист. Указывалось, что он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Госавтоинспекции.

После осмотра в автомобиле нашли 30 свертков. Еще один нашли в кармане у Химушкина. Вещество изъяли и отправили на экспертизу.

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