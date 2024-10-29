Суд назначил актеру Руденко 60 часов обязательных работ за найденные в трусах наркотики

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Пресненский суд Москвы приговорил к 60 часам обязательных работ актера Анатолия Руденко по обвинению в незаконном хранении наркотиков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Из текста приговора следует, что Руденко забрал закладку, которую позже обнаружили сотрудники ДПС за резинкой надетых на нем трусов в ходе личного досмотра. Сам актер просил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке, поскольку он согласен с предъявленным обвинением.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции обнаружили наркотики у Руденко еще в январе этого года, когда остановили такси для проверки документов. Инспекторы обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы. После досмотра у Руденко нашли пакет с порошкообразным веществом.

Спустя время в отношении актера завели уголовное дело.