Актера из сериала "Чикатило" Дмитрия Малькова задержали с наркотиками в Москве

кадр из фильма "Чикатило"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, OKKO

Полицейские задержали актера Дмитрия Малькова в Москве, у него обнаружили наркотики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В квартире в Красносельском районе задержан 24-летний актер Дмитрий Мальков. У него обнаружено более 100 граммов запрещенных наркотических средств растительного происхождения", – уточнил собеседник агентства.

Пресс-служба столичного ГУ МВД России подтвердила изданию сообщение о задержании гражданина 1999 года рождения с наркотиками в Красносельском районе. Ведомство при этом не уточнило подробностей.

Добавляется, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Актеру грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Зрителям Мальков известен по ролям в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Контакт".

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Андрея Гацунаева, мужа актрисы Кристины Бабушкиной, за нападение на полицейского и приобретение наркотиков. 16 июня сотрудники ДПС остановили машину Гацунаева для проверки. Во время осмотра правоохранители нашли в салоне сверток с наркотическим веществом, после чего мужчина напал на одного из инспекторов.

До этого нидерландского футболиста московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса обвинили в участии в контрабанде наркотиков. По предварительной информации, спортсмен передал 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

"Актуальный репортаж": уголовное дело возбудили в отношении мужа актрисы Бабушкиной