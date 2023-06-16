В отношении мужа актрисы Бабушкиной возбудили дело о приобретении наркотиков

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении Андрея Гацунаева, мужа актрисы Кристины Бабушкиной, за нападение на полицейского и приобретение наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Андрея Гацунаева возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции, после того как в его машине был обнаружен сверток с подозрительным веществом", – сказал собеседник агентства.

Как следует из сообщения пресс-службы столичного главка СК РФ, дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств").

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 16 июня. Сотрудники ДПС остановили машину Гацунаева для проверки. Во время осмотра правоохранители нашли в салоне сверток с наркотическим веществом, после чего мужчина напал на одного из инспекторов.

Сейчас подозреваемый находится на допросе. В ближайшее время ему предъявят обвинение, также будет рассмотрен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Ирана, который планировал провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках. Наркотики в багаже иранца обнаружила собака. Всего было изъято 18 пакетиков с наркотиками.

