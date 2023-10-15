В Москве задержали победителя шоу "Танцы" Дмитрия Щебета с наркотиками

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Против 31-летнего победителя третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета возбуждено уголовное дело после задержания с наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на Звенигородском шоссе в Москве. При проверке документов у 31-летнего пассажира он стал заметно нервничать. На вопрос о том, имеются ли при нем запрещенные вещества, ответил невнятно.

В ходе досмотра у мужчины в кармане нашли и изъяли сверток с запрещенным веществом. Задержанным оказался Дмитрий Щебет – танцор и хореограф, ставший победителем третьего сезона телешоу "Танцы". У него изъято около 10,5 грамма наркотиков.

Против Щебета было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который хранил более четырех килограммов наркотиков в гараже.