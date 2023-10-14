Более 4,2 кг наркотиков изъято в гараже у 35-летнего жителя столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Более 4,2 килограмма наркотиков обнаружено и изъято в гараже у жителя Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Отмечается, что запрещенные вещества москвич извлек из "тайников-закладок", сведения о которых получил от неустановленных соучастников. После этого он чего хранил наркотики в гаражном боксе на улице Подбельского в Москве с целью дальнейшего сбыта.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 228 Уголовного кодекса РФ – "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Сейчас москвич содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что полиция нашла более килограмма запрещенных веществ в бюстгалтере девушки в Москве. Ее задержали по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ.