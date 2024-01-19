Уголовное дело возбудили против задержанного с наркотиками актера Руденко

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В отношении актера Анатолия Руденко, у которого нашли 0,57 грамма наркотиков, завели уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных препаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем ранее в СМИ писали, что инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, обратили внимание на пассажира внутри машины. Он вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы.

По части 1 статьи 228 УК РФ Руденко может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Мужчина известен ролями в сериалах "Каменская", "Две судьбы" и в фильме "Триггер". О его задержании в СМИ писали 18 января. Отмечалось, что после досмотра у Руденко нашли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был наркотик. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.