Киберэксперт Егоров: мошенники создают фальшивые сайты продажи билетов перед Новым годом

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Россиян предупредили о трех схемах предновогоднего мошенничества. Первая может быть связана с созданием фальшивых сайтов магазинов, а также с рассылками от имени крупных торговых сетей и онлайн-платформ, рассказал киберэксперт Евгений Егоров в беседе с "Газетой.ру".

Вторая схема заключается в мошенничестве с поддельными сайтами для покупки билетов, бронирования и другими популярными у россиян в новогодние праздники сервисами.

"Преступники часто заманивают потенциальных жертв низкими ценами или эксклюзивными предложениями. Если стоимость товара или услуги существенно отличается от рыночной, это повод насторожиться", – добавил специалист.

Существует и третья популярная схема. Мошенники могут использовать новостные поводы и отправлять поддельные сообщения с заявками на получение льгот и социальных выплат. Злоумышленники постоянно улучшают свои методы и создают новые способы обмана или обновляют старые схемы. Например, они могут использовать ботов в мессенджерах для рассылки поддельных подарочных сертификатов.

Специалист посоветовал с осторожностью относиться к подозрительным ссылкам, которые могут приходить как от незнакомых, так и от знакомых людей. Он отметил, что аккаунты пользователей могут быть взломаны, поэтому необходимо проверять доменные имена подозрительных сайтов, найденных в результатах поиска или полученных через сообщения.

Злоумышленники часто регистрируют доменные имена, которые похожи на известные бренды и организации, незадолго до начала активной фазы своей схемы. Поэтому недавняя дата регистрации, например, ресурса крупной сети магазинов или отелей может указывать на мошеннические действия, отметил Егоров.

Он рекомендовал проверять реквизиты для перевода денег и оплаты, чтобы не оказаться обманутым мошенниками. Эксперт также посоветовал не сообщать коды из СМС и push-уведомлений, данные банковских карт и любую другую личную информацию.

Между тем мошенники начали пользоваться розыгрышами призов, которые устраивают крупные компании для клиентов, в том числе и к новогодним праздникам. Злоумышленники создают в Telegram фейковые аккаунты в стиле известных брендов, а после от их имени предлагают людям поучаствовать в розыгрыше.

Затем аферисты сообщают своим жертвам о выигрыше и пытаются получить персональные сведения о человеке: доступы к личному кабинету и данные банковских карт.