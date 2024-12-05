Маркетолог Бастрыкина: аферисты организуют розыгрыши-ловушки в Telegram

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Мошенники начали пользоваться розыгрышами призов, которые устраивают крупные компании для клиентов, в том числе и к новогодним праздникам. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала маркетолог Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, злоумышленники создают в Telegram фейковые аккаунты в стиле известных брендов, а после от их имени предлагают людям поучаствовать в розыгрыше. Затем аферисты сообщают своим жертвам о выигрыше и пытаются получить персональные сведения о человеке: доступы к личному кабинету и данные банковских карт.

"Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", – заявила Бастрыкина.

Однако эксперт попросила не сообщать никому личные сведения вне зависимости от того, насколько привлекательным будет "приз". Она призвала не поддаваться ажиотажу, связанному с участием в розыгрышах.

Ранее депутаты Госдумы предложили Минцифры предупреждать россиян о новых схемах мошенничества и способах борьбы с ними через портал "Госуслуги". Авторы инициативы уточнили, что число верифицированных пользователей на "Госуслугах" достигает 110 миллионов человек – более 70% граждан РФ. Такой охват, утверждают парламентарии, позволит предотвратить кражи денег у граждан, а также снизить количество случаев мошенничества.

