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02 декабря, 07:15

Безопасность

ДИТ напомнил правила безопасного общения в мессенджерах

ДИТ напомнил правила безопасного общения в мессенджерах

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В столичном департаменте информационных технологий напомнили правила безопасного общения в мессенджерах. Так, горожанам стоит остерегаться сообщений с выгодными предложениями или призывами о помощи, якобы поступившими от родных и знакомых.

В связи с опасностью начальник отдела управления информационной безопасности ДИТ Валерий Комаров призвал установить на своих устройствах антивирус. Он также посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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