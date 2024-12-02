ДИТ напомнил правила безопасного общения в мессенджерах

В столичном департаменте информационных технологий напомнили правила безопасного общения в мессенджерах. Так, горожанам стоит остерегаться сообщений с выгодными предложениями или призывами о помощи, якобы поступившими от родных и знакомых.

В связи с опасностью начальник отдела управления информационной безопасности ДИТ Валерий Комаров призвал установить на своих устройствах антивирус. Он также посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.