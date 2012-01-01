Звезда "Глухаря" Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей

Аферисты обманным путем украли у звезды "Глухаря" Николая Трифилова 5,8 миллиона рублей, которые тот откладывал на лечение. А по делу Ларисы Долиной, отдавшей мошенникам более 200 миллионов, задержали еще одного фигуранта. При каких обстоятельствах звезды попадались на уловки злоумышленников – в нашем материале.

Николай Трифилов

Онкобольной актер Николай Трифилов, запомнившийся зрителям по роли в сериале "Глухарь" попался в сети мошенникам только с третьего раза. Аферистам удалось выманить у артиста почти 5,8 миллиона рублей, сообщил 21 ноября телеграм-канал Mash. На этот раз преступники воспользовались сразу несколькими схемами обмана.

Сначала они представились сотрудниками почты, сообщили о заказном письме на имя актера и якобы для его получения попросили озвучить им код из смс. В результате преступникам удалось взломать аккаунт Трифилова на портале "Госуслуги", но артист вовремя заподозрил неладное и экстренно сменил пароль.

На следующий день мошенники снова позвонили – трубку взяла жена звезды, которая быстро осознала, с кем имеет дело, и прервала разговор. Через трое суток аферисты предприняли третью попытку: они назвались сотрудниками ФСБ и начали угрожать Трифилову уголовным делом за спонсирование ВСУ.

Дальше в ход пошла стандартная схема: для спасения накоплений артисту порекомендовали перевести их на "безопасный счет". Актер поверил и отправился снимать деньги. В первых двух банках ему отказали, а третье учреждение все-таки выдало наличные, которые Трифилов затем отдал аферистам.

В результате звезда "Глухаря" лишился 5,8 миллиона рублей. Он сообщил журналистам, что эти средства откладывал на лечение – с 2014 года Николай Трифилов борется с раком кишечника. На данный момент ему удалось войти в ремиссию, но деньги могли понадобиться в случае рецидива. Известно, что актер уже написал заявление в полицию.

Лариса Долина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Впервые о том, что народная артистка Российской Федерации Лариса Долина стала жертвой мошенников, стало известно 13 августа 2024 года. В тот день пятеро неизвестных пытались проникнуть в пятикомнатную квартиру Долиной в Ксеньевском переулке, утверждая, что являются новыми собственниками. Позднее артистка в своем телеграм-канале подтвердила, что стала жертвой аферистов, под влиянием которых сама продала недвижимость в Хамовниках, а вырученные деньги и накопления перевела на их счета. Ущерб Долиной тогда составил более 200 миллионов рублей.

Сама схема обмана была стандартной: злоумышленники позвонили певице и, представившись правоохранителями, сообщили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти имущество, Долиной предложили перевести накопления на "безопасный счет", а также продать имеющуюся жилплощадь.

Пока же артистка через суд пытается вернуть свою квартиру, в уголовном деле появился еще один фигурант. Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что правоохранители задержали 27-летнего ранее судимого жителя Татарстана. У него была обнаружена банковская карта, на которую Долина под влиянием мошенников перевела 10 миллионов рублей. Эти деньги аферист успел перенаправить на другой счет, чтобы злоумышленники могли разделить украденное между собой. Задержанному уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Всего на данный момент по делу задержаны три человека: уроженец Татарстана, курьер Анжела Цырульникова и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, который отвечал за связь между членами ОПГ, обналичивал и распределял похищенные средства между преступниками.