Пенсионерка в Москве перевела мошенникам более 25,6 млн рублей

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Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам, представившимся силовиками, свыше 25,6 миллиона рублей. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По информации ведомства, аферисты позвонили 75-летней женщине, представившись сотрудниками силовых структур, запугали ее и выманили все сбережения, которые пенсионерка передавала частями курьеру. Узнав, что у москвички есть вторая квартира, злоумышленники убедили ее, что недвижимость может быть арестована и жилье необходимо срочно продать.

Полученные от сделки средства женщина перевела в криптовалюту и поместила на электронный кошелек, код от которого сказала одному из мошенников. Только после разговора с близкими пенсионерка поняла, что ее обманули.

Ранее Одинцовский городской суд заключил под стражу мужчину, который подозревается в обмане 73-летней женщины более чем на 500 тысяч рублей. По версии следствия, он позвонил женщине под видом правоохранителя и убедил ее передать курьеру все сбережения, чтобы положить их на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.