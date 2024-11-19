В Подмосковье задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на 500 тыс рублей

Фото: 123RF/blinow61

Полиция задержала подозреваемого в обмане 73-летней пенсионерки из Одинцовского городского округа более чем на 500 тысяч рублей. Об этом пресс-служба главка МВД РФ по Московской области сообщила в телеграм-канале.

Как рассказала начальник УИОС ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, злоумышленник позвонил пожилой женщине, представился правоохранителем и убедил ее передать курьеру все сбережения, чтобы положить их на "безопасный счет". По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В свою очередь, Одинцовский городской суд заключил фигуранта под стражу. Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников преступления.

Ранее мошенники под видом сотрудников банка обманули 87-летнего жителя Санкт-Петербурга и выманили у него 15 миллионов рублей. Они убедили мужчину снять со всех счетов деньги и передать их курьеру, якобы направленному от финансового учреждения, для внесения их на "безопасный счет". По неподтвержденной информации, жертвой обмана стал народный артист СССР и артист балета Олег Виноградов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.