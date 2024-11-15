Полиция задержала двух подозреваемых в обмане пожилой москвички на 17,4 млн руб

Фото: Москва 24/ Москва 24/Никита Симонов

Двое молодых людей были задержаны по подозрению в мошенничестве. Предположительно, они обманули пожилую москвичку более чем на 17,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Задержанными оказались жители Новосибирской области в возрасте 20 лет, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, пенсионерке поступил звонок от неизвестных на мобильный телефон. Они представились правоохранителями и, объяснив свои действия обеспечением безопасности безналичных сбережений, сперва убедили женщину прийти к банкомату и самостоятельно перевести часть своих накоплений на "безопасный счет".

После этого они вынудили пенсионерку обналичить оставшиеся средства, разделить их и передать двум курьерам. Злоумышленники также убедили жительницу столицы оформить кредит и тоже отправить полученные в долг деньги на неизвестный счет.

Позже молодые люди, которые исполнили обязанности курьеров, признали вину и рассказали полиции, что действовали по указанию неизвестного. Он контактировал с ними через мессенджер, предлагая совершить это преступление за денежное вознаграждение. Все средства, которые удалось выманить у пенсионерки, молодые люди перевели нанимателю. При этом себе им было позволено оставить по 250 тысяч рублей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". На время расследования задержанным назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее московская пенсионерка за 3 месяца общения с мошенниками продала 2 квартиры и лишилась более 43 миллионов рублей. 58-летняя женщина поверила неизвестному мужчине, который представился следователем и указал ей купить новый телефон с сим-картой. Москвичка узнала, что стала жертвой обмана, лишь обнаружив на своем телефоне приложение, которое имело доступ к камере, микрофону, данным устройства, контактам и другой информации.