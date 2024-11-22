Депутат Чаплин: мошенники начали звонить жертвам и молчать для записи голоса

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Среди телефонных мошенников распространились так называемые молчуны. Они звонят жертвам с неизвестного номера и молчат, чтобы зафиксировать голос собеседника. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Суть этой схемы состоит в том, что потенциальной жертве поступает звонок с неизвестного номера, но собеседник на другом конце провода молчит. Человек, естественно, начинает проявлять инициативу: спрашивает, кто звонит, зачем и, в конце концов, может сказать стандартное "да", "алло" или что-то подобное", – пояснил парламентарий.

Такие звонки, считает депутат, могут быть попыткой фиксации голоса. Мошенники утверждают, что с помощью современных технологий и нейросетей возможно создать голос, который затем будет использоваться в различных криминальных целях, а также для авторизации в сервисах банков или других финансовых структур, уточнил Чаплин.

Собеседник издания отметил, что на неизвестные звонки лучше не отвечать. Если же человек ответил на звонок, то нужно стараться не произносить ключевые фразы вроде "да", "подтверждаю", "согласен". Кроме того, парламентарий призвал не сообщать личную информацию или данные банковских карт в ходе телефонных разговоров. Он рекомендовал установить на телефон приложения, блокирующие подозрительные звонки.

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему обмана с фотографиями в мессенджере Telegram. Жертве достаточно кликнуть на снимок, присланный с неизвестного номера, и с ее счета спишутся деньги. Как объяснили эксперты, на самом деле под видом файла прячется вредоносный скрипт, который опасно загружать на смартфон.