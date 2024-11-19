Мошенники начали предлагать россиянам услуги "инкассаторов"

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Телефонные мошенники стали чаще похищать деньги при помощи инкассаторов, или подставных курьеров, предупреждает пресс-служба Центробанка России.

Это начало происходить после введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций. Теперь аферисты звонят жертвам, представляются сотрудниками ЦБ и предупреждают о якобы атаке на банковский счет, что может привести к хищению денег.

Им предлагают воспользоваться услугой инкассаторов, которые заберут наличные и перевезут их в другой банк для временного хранения на другом счете, защищенном от мошеннических атак.

В действительности регулятор и его сотрудники не работают с гражданами как с клиентами, не ведут их счета, а также не звонят людям. Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании таких услуг.

Ранее в мессенджере Telegram стали массово появляться сообщения с фишинговыми ссылками на премиум-подписку. Сначала от контакта приходит сообщение с картинкой и якобы подарком – подпиской на Telegram Premium. Далее жертву просят перейти по ссылке и пройти регистрацию. После ввода логина и пароля его аккаунт взламывают мошенники.

