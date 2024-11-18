Мошенническая схема с премиум-подпиской появилась в Telegram

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В мессенджере Telegram стали массово появляться сообщения с фишинговыми ссылками на премиум-подписку, жалуются российские пользователи.

Сначала от контакта приходит сообщение с картинкой и якобы подарком – подпиской на Telegram Premium. Далее жертву просят перейти по ссылке и пройти регистрацию. После ввода логина и пароля его аккаунт взламывают мошенники.

Подобным образом неизвестные уже попытались обмануть сотни пользователей Telegram.

Ранее злоумышленники стали предлагать бесплатно забирать бытовую технику в домовых чатах. Однако сразу перед встречей они пишут, что могут отправить товар лишь курьером, поэтому пересылают ссылку для оформления доставки.

На устройство жертвы скачивается программа, которая получает доступ к данным.

