18 ноября, 17:27Безопасность
Мошенническая схема с премиум-подпиской появилась в Telegram
Фото: 123RF/diy13
В мессенджере Telegram стали массово появляться сообщения с фишинговыми ссылками на премиум-подписку, жалуются российские пользователи.
Сначала от контакта приходит сообщение с картинкой и якобы подарком – подпиской на Telegram Premium. Далее жертву просят перейти по ссылке и пройти регистрацию. После ввода логина и пароля его аккаунт взламывают мошенники.
Подобным образом неизвестные уже попытались обмануть сотни пользователей Telegram.
Ранее злоумышленники стали предлагать бесплатно забирать бытовую технику в домовых чатах. Однако сразу перед встречей они пишут, что могут отправить товар лишь курьером, поэтому пересылают ссылку для оформления доставки.
На устройство жертвы скачивается программа, которая получает доступ к данным.
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