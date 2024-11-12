Россиянам рассказали о популярной схеме мошенников с фишингом и "техподдержкой"

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У мошенников все популярнее становится схема с многоступенчатым фишингом, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Сначала мошенники посылают жертве сообщения о проблемах с ее аккаунтом, банковским счетом или устройством, побуждая ее позвонить в "службу поддержки", – объяснил депутат.

Затем человеку предлагается установить программу для якобы решения проблемы. В действительности софт нужен для удаленного доступа. Под предлогом проверки аккаунта преступники крадут данные из банковского приложения и снимают деньги со счетов, предупредил парламентарий.

Другая популярная схема, включающая в себя запутанный фишинг, – это махинации с поддельными инвестициями и криптовалютами. Сначала мошенники ищут своих жертв при помощи рекламы, обещая легкий заработок от вложений в цифровую валюту. Затем жертва регистрируется на поддельной платформе и видит, что вложения "растут".

"После нескольких "успешных" операций жертве предлагают вложить более значительные суммы, но когда она пытается вывести деньги, средства становятся недоступными, и мошенники исчезают", – уточнил Немкин.

Еще один популярный способ связан с помощью при списании долгов. Людям обещают помочь, берут аванс и говорят, что переговоры с банком уже идут. В самом конце преступники исчезают.

Ранее россиян предупредили о другой схеме обмана, которая завязана на домовых чатах. Мошенник предлагает бесплатно забрать технику, но накануне встречи говорит, что может отправить только курьером.

Жертва переходит по предоставленной ссылке, по которой скачивается вредоносная программа, при помощи которой злоумышленники получают данные пользователя.

