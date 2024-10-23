Депутат Немкин: в Telegram нужно избегать подозрительных файлов и ссылок

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Необходимо быть внимательными и с осторожностью относиться к любым сообщениям, которые приходят от неизвестных пользователей в Telegram. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Даже если это сообщения якобы от поддержки мессенджера. Тем более если вас просят перевести деньги, предоставить личные данные или коды из СМС", – сказал Немкин, подчеркнув, что такую информацию не будут требовать через мессенджер.

Кроме того, парламентарий посоветовал избегать подозрительных ссылок и файлов, так как Telegram часто используется для фишинговых атак.

"Никогда не открывайте ссылки или документы от неизвестных отправителей. Хорошей практикой будет проверка домена ссылки перед открытием, чтобы убедиться в ее безопасности", – порекомендовал Немкин.

По его словам, также стоит обращать внимание на настройки безопасности аккаунта, к примеру включить двухфакторную аутентификацию. Можно скрыть номер телефона и другие данные от пользователей, которых нет в списке контактов, заключил Немкин.

Как сообщалось ранее, мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram при помощи "советов по безопасности". Незнакомый аккаунт с таким названием предупреждает потенциальных жертв о якобы скорой блокировке из-за мошеннических действий и просит пользователя перейти по ссылке в "системный центр".

Эксперты отметили, что подобные сообщения рассылаются с целью фишинга. По подозрительной ссылке, вероятно, будет поддельная страница для авторизации, где попросят ввести номер телефона, пароль и код подтверждения, после чего жертва лишится аккаунта.