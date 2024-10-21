МВД предупредило россиян о самых распространенных схемах телефонного мошенничества

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Зачастую телефонные мошенники представляются сотрудниками банка и госструктур или операторами связи. Об этом Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило в телеграм-канале.

С помощью таких схем злоумышленники пытаются узнать СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить жертву перейти по фишинговой ссылке.

После получения доступа в личный кабинет аферисты могут оформить кредит или вывести деньги со счетов, предупредили в ведомстве.

Ранее подмосковным жителям стали приходить фейковые квитанции на оплату услуг ЖКХ. В QR-коде на бланке может быть ссылка, которая при переходе направляет человека на сайт с вредоносным ПО, что позволяет мошенникам получить удаленный доступ к приложениям банка и аккаунту на портале "Госуслуги".

