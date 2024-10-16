Минобрнауки РФ предупредило студентов об атаках телефонных мошенников

Фото: depositphotos/Elnur_

Студенты и преподаватели вузов могут стать жертвами телефонных мошенников. Об этом пресс-служба Минобрнауки России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка и просят назвать код из СМС, используют для звонков и рассылок мессенджеры, давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД. Кроме того, они могут подменять телефонные номера, подделывать голоса, упоминать личные сведения о человеке, чтобы снизить его порог критического восприятия.

Минобрнауки рекомендовало при сомнении в подлинности звонка или сообщения незамедлительно завершить беседу, не вступать в переписку с незнакомыми пользователями, а также рассказать об этом руководителю или преподавателю. Помимо этого, россиянам посоветовали проверить личность контакта – если звонящий или пишущий представился знакомым, то с ним нужно связаться по актуальному номеру.

С января по октябрь 2024 года телефонные мошенники чаще всего представлялись сотрудниками банков, органов госвласти или операторов связи. На такие способы приходится до 80% от общего числа звонков, заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Целью злоумышленников, с его слов, является получение СМС-кода, установка вредоносной программы или переход по фишинговой ссылке для получения доступа к личным данным жертвы.