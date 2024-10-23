Схема кражи аккаунтов под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram

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Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram при помощи "советов по безопасности". Об этом пишет ТАСС.

Незнакомый аккаунт с таким названием предупреждает потенциальных жертв о якобы скорой блокировке из-за мошеннических действий. Затем пользователя просят перейти по ссылке в якобы системный центр.

"Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись", – пугают злоумышленники.

Аккаунт мошенника можно заблокировать, как и любого другого пользователя, что не похоже на служебные уведомления от самого Telegram. Журналисты со ссылкой на старшего контент-аналитика компании "Лаборатория Касперского" Татьяну Куликову заявили, что подобные сообщения рассылаются с целью фишинга.

По подозрительной ссылке, вероятно, будет поддельная страница для авторизации, где попросят ввести номер телефона, пароль и код подтверждения, после чего жертва лишится аккаунта. Поэтому эксперты советуют не переходить по таким ссылкам и не вводить там конфиденциальные данные.

Кроме того, аферисты могут использовать и другие легенды для выманивания личных данных у своих жертв – подтверждение учетной записи, обновление программного обеспечения, руководства по безопасности, нарушения в работе, уведомления об истечении срока действия пароля и так далее.

Ранее в МВД РФ предупредили россиян, что мошенники стали от имени службы поддержки требовать назвать код из сообщения под угрозой удаления личной записи. После отправки данных пользователь лишается доступа к аккаунту.

