МВД РФ предупредило о новой схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram

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Аферисты начали использовать новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, аферисты пишут пользователю якобы от службы поддержки, предупреждая о возможном удалении его аккаунта. Они заставляют назвать код из сообщения, с помощью которого они затем и получают доступ.

Пользователям напоминают, что в Telegram нет функции подачи заявки на удаление аккаунта. Кроме того, служба поддержки не станет рассылать подобные уведомления.

Между тем мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, отправляя пользователю зловредные ссылки, замаскированные под безобидный контент в мессенджерах. Аферисты могут спрятать опасные фишинговые ссылки, к примеру, под открытки в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). При нажатии пользователя направят на поддельный сайт "Госуслуг", который потребует ввода данных якобы для того, чтобы увидеть содержимое сообщения.

