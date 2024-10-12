Эксперт Баранников: мошенники могут взломать аккаунт с помощью открыток в WhatsАрр

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Мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, отправляя пользователю зловредные ссылки, замаскированные под безобидный контент в мессенджерах. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрея Баранникова.

По словам эксперта, аферисты могут спрятать опасные фишинговые ссылки, к примеру, под открытки в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). При нажатии пользователя направят на поддельный сайт Госуслуг, потребующий ввода данных якобы для того, чтобы увидеть содержимое сообщения.

После того, как человек введет свои данные – они уже появятся у мошенников, благодаря чему те смогут оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое.

Кроме того, участились случаи мошеннических атак в Telegram, при которых пользователю приходят якобы официальные сообщения о подозрительных действиях в аккаунте и необходимости срочно перейти на сайт сервиса, который на самом деле также является поддельным и собирает личные данные жертвы.

Чтобы максимально обезопасить себя от атак в мессенджерах эксперт посоветовал всегда с недоверием относиться ко всему, что присылают незнакомые контакты, использовать мультифакторную аутентификацию в мессенджерах и важных сервисах, использовать защитное ПО, внимательно проверять все ресурсы, на которые вы переходите, а также иметь несколько разных длинных паролей для важных сервисов, чтобы взлом одного из них не повлиял на остальные.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали распространять программное обеспечение для последующего шпионажа и кражи данных с гаджетов жертв под видом фейковых медицинских файлов.

Ведомство также зафиксировало факты мошенничества с использованием поддельных документов УФСБ в Санкт-Петербурге. Так, жертве звонят или ей приходит сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с ним свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании".