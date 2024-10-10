Данные 31 млн пользователей могли попасть в Сеть из-за взлома проекта Internet Archive

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Организация Internet Archive, владеющая инструментом по отслеживанию правок на сайтах Wayback Machine, подверглась взлому. В результате этого в Сеть, предположительно, утекли данные 31 миллиона зарегистрированных пользователей, пишет ТАСС.

Сервисы организации оказались недоступны с 9 октября. Сведения о числе попавших в Сеть данных опубликовал неизвестный, взломавший Internet Archive, на самом его сайте. В данный момент работоспособность порталов после DDoS-атаки восстановлена.

Основатель организации Брюстер Кале на своей странице в соцсети X подтвердил факт хакерской атаки и утечки данных. С его слов, в интернет попали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли.

В будущем пользователи могут столкнуться с мошенничеством посредством социальной инженерии, рассказал агентству эксперт Александр Дмитриев. С его слов, если мошенники обнаружили, что человек пользовался или искал информацию о чем-то, то аферисты могут предложить эти услуги. Хакер может продать сведения в связке с поисковыми запросами, которые люди делали на сайте Archive, объяснил он.

Кроме того, продолжил Дмитриев, если у пользователей пароль от Archive совпадает с паролями от других сайтов, где вход также осуществляется по электронной почте, они могут либо лишиться доступа к своим учетным записям там, либо самой почты.

Ранее на цифровую инфраструктуру холдинга ВГТРК совершились DDoS-атаки. В пресс-службе холдинга заявили, что инцидент не нанес существенного урона работе компании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на инфраструктуру ВГТРК. Он также выразил поддержку коллективу компании.