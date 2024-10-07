Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на ВГТРК

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на цифровую инфраструктуру государственного холдинга ВГТРК.

Пресс-секретарь президента РФ в связи с произошедшим выразил поддержку коллективу ВГТРК. Сейчас, по его словам, холдинг предпринимает усилия, чтобы устранить последствия хакерской атаки.

"Работают специалисты с тем, чтобы выяснить обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры", – добавил Песков.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Под американские рестрикции также подпали главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

Спустя некоторое время США, Великобритания и Канада объявили о запуске "дипломатической кампании" против RT, а в середине сентября компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня".

