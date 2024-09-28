Супружеской паре в ФРГ грозит тюрьма за показ российских телеканалов в интернете

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Проживающих в Германии супругов подозревают в организации показа российских телеканалов в интернете. Об этом сообщается на сайте немецкой таможни.

Под внимание правоохранителей попали 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предварительно, они устраивали в интернете показ российских телеканалов через услугу IP TV как минимум с начала 2022 года.

Во время обысков полицейские изъяли у супругов оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. На их активы стоимостью 120 тысяч евро наложили арест – это соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности. Сайт, на котором они транслировали российские телеканалы, заблокировали.

Если супружескую пару признают виновной в коммерческих преступлениях, то им грозит тюремный срок от одного года за нарушение закона о внешней торговле.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Под американские рестрикции также попали главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

Спустя некоторое время США, Великобритания и Канада объявили о запуске "дипломатической кампании" против RT.

Уже 17 сентября компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня".