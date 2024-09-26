Власти Молдавии заблокировали в стране сайты РИА Новости и "Независимой газеты"

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Служба информации и безопасности Молдавии решила заблокировать в стране сайты РИА Новости, "Независимой газеты" и ряда других СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-провайдера Orange Moldova.

"На основании обращения №E/10301 от 25.09.2024 Службы информации и безопасности Республики Молдова Orange Moldova заблокировала доступ к следующим сайтам для своих пользователей", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в список попали nuacum.eu, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru.

Ранее компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня". Поводом для этого послужили новые санкции, введенные против них Минфином США.

Помимо RT и "Россия сегодня", под рестрикции подпали дочерние компании медиагруппы РИА Новости, Sputnik, Ruptly, а также главный редактор Маргарита Симоньян и несколько топ-менеджеров телеканала. Спустя некоторое время США, Великобритания и Канада объявили о запуске "дипломатической кампании" против RT.

