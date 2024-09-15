Захарова предупредила, что действия США против российских СМИ не останутся без ответа

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Действия США в отношении российских СМИ не останутся без ответа, указано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этому поводу. Документ был опубликован на сайте ведомства.

Штаты запустили очередную волну санкций против российских журналистов, продолжая таким образом "курс на тотальное истребление любого инакомыслия", подчеркнула дипломат.

При этом она отметила, что Россия не питает иллюзий по поводу справедливой оценки разгула цензуры в США со стороны профильных международных структур, которые контролируются Вашингтоном.

"Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе", – подчеркнула представитель МИД.

Накануне Захарова назвала санкции США против российских журналистов информационной террористической атакой. Дипломат обратила внимание, что агрессии подверглись не только корпорации, но и работники российской медиа-сферы в "своем личном качестве".

Штаты ввели рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Кроме того, в ограничительный список Вашингтона вошли "ТВ-Новости" и НКО "Евразия", а также директор НКО Нелли Парутенко.

Вместе с тем США, Великобритания и Канада запустили "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT, объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он публично обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран и участии в военных закупках.

