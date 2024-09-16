Песков назвал безумными обвинения США в адрес российских СМИ

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Обвинения США в адрес российских журналистов граничат с безумием и недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введенные Вашингтоном в отношении телеканала RT санкции.

"Наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников – они граничат просто с безумием фактически", – сказал представитель Кремля, напомнив о недопустимости таких нападок на СМИ.

При этом, добавил Песков, подобные санкции показывают, насколько далеко США готовы пойти в попытках подавить Россию и насколько нечистоплотные методы готовы использовать.

"Это лишний раз подчеркивает, что американцы, собственно, способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов", – заключил Песков.

Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала. Позже США, Великобритания и Канада решили запустить "дипломатическую кампанию" против RT.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции против журналистов РФ информационной террористической атакой. Она также предупредила, что действия США в отношении российских СМИ не останутся без ответа.