Захарова заявила, что в США понимают абсурдность санкций против российских СМИ

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Вашингтон сам понимает абсурдность санкционных мер в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"(США. – Прим. ред.) понимают все издержки того, что второй раз идут по тем же фамилиям, по тем же СМИ, что это будет вызывать уже гомерический хохот", – передает RT ее слова.

Соединенные Штаты устанавливают ограничения против RT, поскольку ставки для них слишком высоки, объяснила дипломат.

Вашингтон заметил, что для американцев СМИ России становятся источником информации с альтернативной точкой зрения, из которого можно узнать правду, добавила Захарова. Такая ситуация сложилась на фоне распространяемого Западом "бреда" о здоровье Джо Байдена и диверсиях на "Северных потоках", отметила дипломат.

Ранее Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала.

17 сентября компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за новых американских санкций.