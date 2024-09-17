Песков назвал блокировку российских СМИ недопустимой

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Блокировка аккаунтов российских СМИ является недопустимой и ведет к осложнению перспектив отношений с компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона относится к таким действиям "чрезвычайно негативно". По словам Пескова, решение о блокировке аккаунтов RT и медиагруппы "Россия сегодня" со стороны Meta дискредитирует саму компанию.

О том, что Meta заблокировала аккаунты этих СМИ в своих приложениях, стало известно 17 сентября. Поводом для этого послужили новые санкции, введенные против них Минфином США.

Помимо RT и "Россия сегодня", под рестрикции подпали дочерние компании медиагруппы РИА Новости, Sputnik, Ruptly, а также главный редактор Маргарита Симоньян и несколько топ-менеджеров телеканала. Спустя некоторое время США, Великобритания и Канада объявили о запуске "дипломатической кампании" против RT.