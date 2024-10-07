Роскомнадзор заявил, что сейчас не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК

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На цифровую инфраструктуру холдинга ВГТРК на данный момент не наблюдается никаких DDoS-атак. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Хакерская атака на ВГТРК произошла утром 7 октября. Однако, как сообщили агентству в пресс-службе холдинга, этот инцидент не нанес существенного урона работе компании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на инфраструктуру ВГТРК. Он также выразил поддержку коллективу холдинга.

Сейчас предпринимаются усилия по устранению последствий инцидента и выявлению организаторов атаки на объект критической инфраструктуры, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

