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26 августа, 16:45

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Parisien: хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова – СМИ

Фото: 123RF/dolgachov

Несколько государственных сайтов Франции 25 августа подверглись хакерским кибератакам. Это произошло после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова, сообщает газета Le Parisien.

По данным СМИ, одной из целей злоумышленников стал государственный сайт, на котором публикуются актуальные законы и правила. Кроме того, они помешали работе сайта Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции и ряду других ресурсов.

Сайты оставались недоступными на протяжении всего дня вследствие DDoS-атак, которые, как утверждают журналисты, осуществила "группа хакеров, поддерживающих Дурова".

Эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в беседе с газетой предположил, что такие атаки будут усиливаться в ближайшие дни.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, арест связан с нежеланием программиста сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

При этом Еврокомиссия и министерство иностранных дел Франции отказываются комментировать задержание предпринимателя. ЕК не стала высказываться по этому поводу, назвав произошедшее национальным расследованием. В свою очередь, французский МИД сослался на принципы независимости судебной системы во Франции.

Карлсон считает, что Дурова задержали за отказ цензурировать Telegram

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