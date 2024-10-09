Функция проверки изображений на подлинность появится в WhatsApp

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Функция проверки изображений появится в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

По информации портала, пользователи смогут проверять изображения, присланные им в сообщениях, на подлинность. Для этого нужно будет открыть картинку, перейти в меню в правом верхнем углу и выбрать функцию "Поиск в сети".

Как уточнили разработчики, с новой функцией пользователи смогут распознать обман и понять, что их пытаются ввести в заблуждение. Дополнительный уровень защиты гарантирует, что медиа, которыми обмениваются люди, не попадают в публичный доступ, а конфиденциальность пользователя сохраняется, указывает WABetaInfo.

Ранее разработчики мессенджера анонсировали функцию синхронизации контактов. Все желающие смогут отключить ее, чтобы данные не были видны на других устройствах. Пользователи, у которых она будет включена, в свою очередь, смогут управлять контактами на связанных гаджетах. Опция появится в новом обновлении для Android.